حالة الطقس ودرجات الحرارة في العراق

2019/07/12 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية، توقعاتها بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مناطق العراق.





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