توصيات مجلس النواب الخاصة بحل أزمة السكن

2019/07/12 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن التي صوت عليها مجلس النواب العراقي.

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