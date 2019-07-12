المرجعية العليا:الانتحار عمل المنهزمين ويجب على الشباب عدم اليأس والاستفادة من التجارب

2019/07/12 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبر وكيل المرجعية الدينية العليا احمد الصافي، الجمعة، الانتحار بأنه عمل المنهزمين والفاشلين، موجها بعض النصائح للشباب بينها تأكيده على الشباب بضرورة عدم اليأس والاستفادة من التجارب.وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة، إن “الانتحار عمل المنهزمين والفاشلين وهو عبارة عن قلة تدبر وتعقل”، موجها نصيحة للشباب”با اعزائي انتم في ريعان الشباب انتم الامل، لا

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