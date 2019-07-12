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جامعة الكوفة توقع اتفافية تعاون علمي مع جامعة طهران الطبية


جامعة الكوفة توقع اتفافية تعاون علمي مع جامعة طهران الطبية
2019/07/12 | 13:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

جامعة الكوفة توقع اتفافية تعاون علمي مع جامعة طهران الطبية

العراقمنوع

جامعة الكوفة توقع اتفافية تعاون علمي مع جامعة طهران الطبية

الجمعة 12 يوليو 2019 - 13:22

جامعة الكوفة توقع اتفافية تعاون علمي مع جامعة طهران الطبية

وقعت جامعة الكوفة اتفاقية تعاون علمي بخصوص الدراسات العليا في دراسة الماجستير في اختصاص النانوتكنولوجي الطبي مع جامعة طهران الطبية.

وقعها عن جانب جامعة الكوفة الاستاذ الدكتور محسن عبود العبادي المساعد العلمي للجامعة كما وقعها نظيره الدكتور أمير سهراب بور عن جامعة طهران الطبية .وأكد الدكتور عباس الهدابي مدير الشؤون العلمية بان الاتفاق جاء تنفيذاً للبرنامج الحكومي و توجيهات وزارة التعليم العالي لاقامة دراسات مشتركة مع الجامعات العالمية .

 

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