2019/07/12 | 13:36

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بالفيديو | مديرية التطوع في وزارة الدفاع تعلن عن آلية عودة المفسوخة عقودهم

العراقامن

بالفيديو | مديرية التطوع في وزارة الدفاع تعلن عن آلية عودة المفسوخة عقودهم

الجمعة 12 يوليو 2019 - 13:18

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أعلنت مديرية التطوع في وزارة الدفاع يوم الجمعة الموافق 12 تموز 2019، عن آلية وشروط استقبال المفسوخة عقودهم .

حيث بين مدير إدارة التطوع في وزارة الدفاع اللواء لطيف رحمن، الآلية التي يتم فيها استقبال المفسوخة عقودهم وفق الضوابط والتعليمات التي وضعت من قبل المراجع.

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