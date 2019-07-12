الشيخ الخالصي يدعو لسن قوانين عقابية صارمة ضد التطبيع مع الاحتلال

2019/07/12 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار الشيخ محمد مهدي الخالصي، خلال خطبة الجمعة إلى سيادة العراق وثوابته الأمنية والايمانية وقراراته السيادية....

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