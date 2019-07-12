العراق يجدد موقفه من القضية الفلسطينية

2019/07/12 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ جدد العراق موقفه من الالتزام بالقضية الفلسطينية.وذكر بيان لوزارة الخارجية صدر عنها اليوم الجمعة ان “رئيس الدائرة العربية في الوزارة اسماعيل شفيق محسن، ألتقى سفير دولة فلسطين في بغداد احمد عقل بتاريخ 10 تموز الجاري في مبنى وزارة الخارجية وبحث الجانبان العلاقات مابين البلدين وتعزيزهما والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين”.وثمن السفير الفلسطيني “دور العراق في المحافل الدولية ومواقفه الشجاعة في الدفاع عن القضية الفلسطينية”.من جانب اخر اكد رئيس الدائرة العربية بان العراق دائماً السباق في الدفاع عن القضية الفلسطينية لانها القضية المركزية للأمة العربية.

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