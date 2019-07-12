2019/07/12 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / خطوة برس نفذت القوات الأمنية العراقية المشتركة، اليوم الجمعة، عملية أمنية شمال شرقي محافظة ديالى، عقب رصد تحركات لعناصر تنظيم “داعش” في المنطقة.وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان إن “قوات من الألوية 24 و23 و 110 و20، واللواء الرابع في الحشد الشعبي، فضلا عن قوة من وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، رصدت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية أمنية شمال شرقي ديالى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية أمنية شمال شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية أمنية شمال شرقي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).