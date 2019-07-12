2019/07/12 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثّق علماء من المعهد الأسترالي لعلوم البحار مقطع فيديو لمعركتين شرستين بين أسماك القرش البيضاء.

وبحسب وكالة “سبوتنيك الروسبة”، قال البروفيسور مارك ميكان من المعهد الأسترالي لعلوم البحار إن جميع أسماك القرش تأكل بعضها بعضا.

يعد سمك القرش الأبيض أحد أنواع سمك القرش المفترس ويتميز بذكائه الملحوظ وحواسه القوية وكبر حجمه، حيث يبلغ طول سمكه أكثر من ستة أمتار، بينما يبلغ وزنه ما يقارب 2270 كيلوجراما.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معركة شرسة بين أسماك القرش البيضاء – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معركة شرسة بين أسماك القرش البيضاء – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).