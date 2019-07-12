مرشح “اليكتي” طيب جبار امين ينشئ حسابا له باسم محافظ كركوك على “فيسبوك” قبل التصويت عليه.. وموجة انتقادات لمشاريعه!!!

2019/07/12 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق قام مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني طيب جبار امين بإنشاء حساب له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باسم محافظ كركوك مقرونا باسمه قبل ان يتم التصويت على اختياره.واثارت هذه الخطوة موجة انتقادات لمرشح اليكتي الذي باشر بتنصيب نفسه محافظا لكركوك حتى وصل به الامر الى طرح اسئلته عن اولوية المشاريع التي سيبدا […]

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