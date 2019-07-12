“بالفيديو” طفلة صغيرة توجه رسالة الى العراقيين.. ماذا تنتظرون..؟

2019/07/12 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لطفلة تتحدث عن ازدواجية مواقف العراقيين في المطالبة بالخدمات.وظهرت الطفلة وهي تتحدث قائلة : “٢٠ مليون زائر يرحون مشي ويصيحون هيهات من الذلة واحنة عايشين بنص الذلة لا كهرباء لا ماء لا خدمات شنو تنتظرون”..!!

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