2019/07/12 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

فوج مكتب هيئة الحشد الشعبي في النجف الاشرف فجر اليوم الجمعة حجاج بيت الله الحرام من ذوي الشهداء الى ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هيئة الحشد تفوج اولى رحلات ذوي الشهداء الى الديار المقدسة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هيئة الحشد تفوج اولى رحلات ذوي الشهداء الى الديار المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).