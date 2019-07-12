الكرخ في لقاء مهم مع الحدود اليوم

2019/07/12 | 14:36

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بغداد :سومر نيوز

تقام على ملعب نادي الكرخ الرياضي بالعاصمة بغداد، اليوم الجمعة، مباراة بين فريقي الكرخ وضيفه الحدود ضمن...

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