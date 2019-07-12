امنية ديالى: نطارد 23 هدفا داعشيا في امام ويس ومحيطها

2019/07/12 | 14:36

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بغداد :سومر نيوز

اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الجمعة، ان الحشد الشعبي يطارد 23 هدف داعشي ...

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