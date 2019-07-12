2019/07/12 | 14:36

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الدفاع تعلن بشرى سارة للمفسوخة عقودهم: ننتظركم السبت

اعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، بشرى سارة للمفسوخة عقودهم، فيما اشارت

الى أليه الاستقبال للمفسوخة عقودهم اعتبارا من يوم غد السبت.

وذكرت الوزارة في بيان، انه"نتيجة الإعداد الهائلة من المفسوخة

عقودهم الذين يراجعون مراكز التطوع وللحفاظ على سلامتهم تقرر إن

يكون الاستقبال من الأسبوع القادم لأول خمسة أحرف لكافة مراكز

التطوع في العراق، والأحرف هي (أ _ ب _ ج _ د _ هـ)".

واضافت، انه"بعد الانتهاء من هذه الأحرف الخمسة ستعلن الوزارة عن

الخمسة أحرف التي تليها للإسراع في استقبالهم وإنهاء معاناة الإعداد

الهائلة التي تتكدس أمام مراكز التطوع".

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