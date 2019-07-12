2019/07/12 | 14:36

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فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع في احد المحال التجارية وسط بغداد

الجمعة

12

تموز

2019 :

02:23 pm

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فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع في احد المحال التجارية وسط

بغداد

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