ممثل المرجعية الدينية في كربلاء ينتقد بعض السلوكيات العشائرية ويعدّ ظاهرة الانتحار عمل المهزومين والفاشلين

2019/07/12 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنتقد ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء السيد احمد الصافي، بعض السلوكيات العشائرية، فيما عدّ ظاهرة الانتحار في صفوف الشباب ” عمل المهزومين والفاشلين”.وقال الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف اليوم” من الركائز الاساسية في تركيبة هذا الشعب العشائر العراقية التي لها تاريخ حافل ومهم ولها وقفات مشرفة أيضا […]

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