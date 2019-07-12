2019/07/12 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حملة إغلاق تطال عشرات المحال التي يعمل بها سوريون في لبنان

العالم الاسلامي لبنان

حملة إغلاق تطال عشرات المحال التي يعمل بها سوريون في لبنان

الجمعة 12 يوليو 2019 - 13:57

حملة إغلاق تطال عشرات المحال التي يعمل بها سوريون في لبنان

أغلق مفتشون تابعون لوزارة العمل اللبنانية صباح اول امس الأربعاء عشرات المحال التجارية والخدمية يعمل بها لاجئون سوريون في عدة مناطق بلبنان.

وذكرت صفحات ومواقع إلكترونية لبنانية نقلا عن وزارة العمل إن الحملة التي شنتها الوزارة تأتي عقب اتتهاء المهلة التي منحتها الحكومة لأرباب العمل امس، في إطار فرض تطبيق القانون والتأكد من امتلاك العمال الأجانب إجازات عمل.وأعلن وزير العمل “كميل أبو سليمان” مهلة مدتها شهر كي يسوّي أصحاب المحال والشركات والمؤسسات الوضع بالحصول على إجازات عمل للعمال الأجانب غير الشرعيين لديها، إن كانت تنطبق عليهم الشروط المنصوص عنها في القوانين والقرارات المعمول بها.ورغم عمليات التكتم عن الأماكن التي توجه إليها التفتيش، إلا أنه تم تعميم الأماكن التي طالتها حملة الإغلاق اليوم عبر مواقع إعلامية إلكترونية، حيث طالت الحملة كل من مناطق “الغبيري، الحمرا، جونية، برالياس، دورس، الدوير، صيدا، حلبا، وطرابلس”.وسارع أصحاب المحال “غير الشرعية” التي يديرها لاجئون سوريون إلى الإقفال الفوري تلقائيا بعد تلقيهم تهديدات بأن التفتيش سيعاود زيارتها في الأيام المقبلة.وحسب ما نشر ناشطون سوريون على صفحاتهم في المواقع الإلكترونية, يبدو أن الحملة مستمرة خلال الأيام المقبلة لتطال مناطق جديدة يقطنها عمال سوريون.

قناة العالم

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة إغلاق تطال عشرات المحال التي يعمل بها سوريون في لبنان) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة إغلاق تطال عشرات المحال التي يعمل بها سوريون في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).