اندلاع حريق كبير قرب احد المحال التجارية في الكرادة

2019/07/12 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … افاد مصدر في الشرطة، اليوم الجمعة، بأن حريقا اندلع قرب احد المحال التجارية وسط بغداد.وقال المصدر في حديث لـ / بدر نيوز/، إن “حريقا كبيرا اندلع في مولدة كهرباء قرب احد المحال التجارية في شارع الكرادة خارج وسط بغداد”.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الدفاع المدني […]

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