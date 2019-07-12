الدولار يشهد تطوراً في الأسواق العراقية ..إليكم التفاصيل

2019/07/12 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، إرتفاعاً طفيفاً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1207 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و700 دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت: سعر البيع للدولار الواحد 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً و750 ديناراً …

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