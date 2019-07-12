2019/07/12 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد مرور عامين من القضاء على "داعش" وتحرير ثاني أكبر المدن العراقية، الموصل، لا تزال آثار الدمار التي خلفها التنظيم الإرهابي في أزقة المدينة حاضرة.ولا تزال شوارع المدينة، التي تعرضت لأبشع عمليات التدمير، تعاني من بقايا الركام والجثث المتراكمة تحت أنقاضها، بحسب ما يقول سكانها، الذين عبروا عن خيبة أملهم من أداء الحكومة العراقية بعد كل هذه المدة.يذكر أنه في مثل هذا اليوم قبل عامين، عندما تم دحر تنظيم داعش الإرهابي من الموصل، وقبيل فرار الإرهابيين من المدينة، قاموا بتدمير جامع النوري الكبير ومئذنته الشهيرة.ولا يزال الجامع الكبير حتى اليوم في حالته السيئة كما هو، على الرغم من الجهود المبذولة من بعض الحكومات العربية كدولة الإمارات، التي وضعت حجر الأساس وقدمت الدعم للحكومة العراقية قبل عام لبدء عمليات الترميم.ويقدر مجلس اللاجئين النرويجي، أنه تم تدمير نحو 138 ألف منزل في الموصل، مشيرا إلى أن نحو 380 ألف مواطن في الموصل يعيشون في مخيمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عامين على التحرير.. الموصل بلا إعمار واثار داعش بالارجاء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عامين على التحرير.. الموصل بلا إعمار واثار داعش بالارجاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).