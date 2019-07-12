الحكمة: عبد المهدي بات رئيسا لحكومة كردستان لانحيازه الواضح وتسويفه ملف النفط

2019/07/12 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم تيار الحكمة الوطني، الجمعة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالانحياز الى اقليم كردستان عبر الاستمرار بدفع رواتب موظفي الاقليم دون التزام كردستان باتفق الموازنة، واصفا عبد المهدي برئيس وزراء حكومة كردستان.وقال النائب عن الكتلة علي البديري في تصريح لصحيفة العربي الجديد اطلعت عليه/المعلومة/ إنّ “الدستور العراقي أكد بكل وضوح المساواة بين جميع […]

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