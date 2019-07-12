لجنة الانضباط تعقد اجتماعاً طارئاً مساء اليوم

2019/07/12 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، ا لجنة الانضباط ستعقد اجتماعاً طارئاً لاصدار جملة من العقوبات والقرارات بشأن مباريات الدور التأهيلي للدوري الممتاز.وذكر الاتحاد في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “لجنة الانضباط، في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا لبحث عدد من القضايا التي حدثت في ملاعبنا المختلفة، لعل اهمها […]

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