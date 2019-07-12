“غوغل” تتنصت على مستخدمي مساعدها الصوتي

2019/07/12 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اعترفت شركة “غوغل” بأن خبراءها يقومون بالاستماع للأوامر الشفهية التي يقدمها المستهلكون لتطبيق المساعد الصوتي التي تزود به أجهزة الشركة.وجاء في بيان صدر عن الشركة أن “غوغل” تقدم متقطفات من الحوارات بين المستهلكين وخدمة “Google Assistant” للخبراء في جميع أنحاء العالم.وأضاف: “إنه جزء هام لعملية إنشاء التكنولوجيات الصوتية، ويعد

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