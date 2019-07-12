التجارة توجه دعوات لكبريات الشركات العالمية لحضور الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي

2019/07/12 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، بدء استعدادات واسعة للتهيئة للدورة الدولية 46 لمعرض بغداد الدولي التي تقام في تشرين الاول المقبل.وقال الوزير العاني في بيان” ان شركة المعارض العراقية اعدت برنامجا واسعا ووجهت الدعوات للدول والشركات، فضلا عن دعوة الوزارات والهيئات والقطاع الخاص العراقي للمشاركة في المعرض ، وسيتم استغلال العلاقات الطيبة للعراق […]

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