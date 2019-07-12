نائب يتهم المالية بالاستحواذ على موارد قضاء بكامله في ذي قار

2019/07/12 | 14:51

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بغداد اليوم- ذي قار

اتهم النائب عن محافظة ذي قار، ستار الجابري، الجمعة (12 تموز 2019)، وزارة المالية بالاستحواذ على واردات الدوائر في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي المحافظة، باستثناء واردات مديرية البلدية.

وقال الجابري، في حديث لـ (بغداد البوم)، إنه "تسلم منصب قائممقام القضاء في عام 2016 وهذه الفترة كانت فيها الازمة المالية تجتاح البلد بشكل كبير، لذا لا يزال القضاء يعاني من نقص كبير في الخدمات".





وأضاف، أن "النثرية المخصصة الى القائممقامية التي كانت تذهب الى وقود السيارات والمولدات كنت اصرفها من حسابي الشخصي بسبب التخصيصات المالية المجحفة التي كانت تخصص للقضاء".





وأشار الجابري إلى أن "الواردات التي كنا نحصل عليها في القضاء كانت تذهب الى وزارة المالية باستثناء مديرية البلدية".

بغداد اليوم- ديالى

قال مسؤول محلي في محافظة ديالى، الجمعة (12 تموز 2019)، إن حريقاً تسبب في قطع الكهرباء عن 100 ألف نسمة جنوب غرب المحافظة.

وذكر رئيس مجلس ناحية بني سعد (10 كم جنوب غرب بعقوبة)، رسول الحسيني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ح

بغداد اليوم- بغداد

دعا المرجع الديني الشيخ محمد مهدي الخالصي، الجمعة (12 تموز 2019)، إلى سن قوانين عقابية صارمة ضد التطبيع مع اسرائيل.

وقال الخالصي خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية، إنه "نحذر بشدة من ظاهرة خطيرة اخذت تتكرر، وهي است

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس تيار الإصلاح الوطني، إبراهيم الجعفري، الجمعة (12 تموز 2019)، أن الأخطار تستدعي تناسي الاختلافات، ، فيما أشار الى أن "الكبير" يقاس بحجم تجاوزه الأخطاء.

وقال الجعفري في كلمة خلال المؤتمر الذي عقده حزب الدعوة

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