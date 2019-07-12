اندلاع حريق كبير قرب احد المحال التجارية وسط بغداد

2019/07/12 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن حريقا اندلع قرب احد المحال التجارية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع في مولدة كهرباء قرب احد المحال التجارية في شارع الكرادة خارج وسط بغداد".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني توجه الى مكان الحريق من اجل اخماده".

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