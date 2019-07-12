2019/07/12 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار ، اليوم الجمعة، بأن نسبة الإنجاز في شبكة المياه الصالحة للشرب في عموم أحياء المدينة بلغت نحو 80 % .وقال العيساوي في تصريح لـه , إن ” الدوائر الخدمية في مدينة الفلوجة وبدعم من الحكومة المحلية والمنظمات الانسانية انجزت نحو 80% من شبكة منظومة المياه الصالحة للشرب المغذية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنجاز 80% في شبكة المياه الصالحة للشرب في الفلوجة النعيم نيوز.

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