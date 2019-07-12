الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع على الحدود مع إقليم كردستان

2019/07/12 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف مواقع قال إنها تابعة لـ"جماعات إرهابية" على الحدود مع إقليم كردستان العراق بالصواريخ والمدفعية.

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