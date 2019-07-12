“بالفيديو” قصف ايراني يستهدف قرية “آلانة” الكردية ويتسبب بنزوح 20 عائلة من سكانها

2019/07/12 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق خلف قصف شنته المدفعية الايرانية حالة هلع وخوف وذعر بين سكان قرية “آلانة” الكردية التابعة ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺣﺎﺟﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ في أربيل.ويقول مختار قرية آلانة إن المدفعية الايرانية قصفت قرى منطقة بالكايتي بشكل مكثف، مؤكدا ان القصف تسبب بنزوح 20 اسرة من منازلها، وافتراش طريق هاملتون، فيما اشار الى ان القصف شمل قرى […]

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