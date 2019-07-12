انضباطية الكرة تصدر اليوم عقوبات رادعة بحق اداريين ولاعبين

2019/07/12 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}تعقد لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا لبحث عدد من القضايا التي حدثت في ملاعبنا المختلفة.

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "اللجنة ستناقش ماحصل في مباريات الجولة الثالثة للدوري التأهيلي الاخير لأندية الدرجة الاولى، فضلا على امور اخرى" .واضاف البيان ان "من المؤمل ان تصدر اللجنة عقوبات رادعة بحق عدد من الاداريين واللاعبين الذين تعمدوا الاساءة في عدد من مباريات ملاعبنا المختلفة".انتهى

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