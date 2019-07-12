كريم الزكي - كلما زاد الأيمان بالدين نقص استهلاك الدماغ من الطاقة

2019/07/12 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كريم_الزكي ظهرت الحاجة الى الأيمان بالخوارق منذ غابر الزمن وتعود الى أن حياة الإنسان العاقل مرت بمرحلة زمنية طويلة جداَ عرفت بمرحلة الجنة , وقبل بضعة ملايين من السنين عندما كان اسلافنا البعيدون الذين عاشوا في أفريقيا في ظروف فردوسية مثالية ومن هذا المنطق وجد مفهوم الجنة عند جميع الأديان والطرد من الجنة , هذا كله جرى على تلك البقعة من الأرض التي هي الآن , الصومال وكينيا ومنطقة بحيرات توركانا .أي عموماً تلك ......

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