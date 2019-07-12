منال شوقي - القاموس القرآني ( الإنسان )

2019/07/12 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منال_شوقي يريد الله أن يخفف عنكم و خُلِق الإنسان ضعيفا ( النساء 28)تفسير الطبري قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: "يريد الله أن يخفف عنكم"، يريد الله أن يُيسر عليكم، بإذنه لكم فى نكاح الفتيات المؤمنات إذا لم تستطيعوا طولا لحرة "وخلق الإنسان ضعيفًا"، يقول: يسَّر ذلك عليكم إذا كنتم غيرَ مستطيعى الطوْل للحرائر، لأنكم خُلِقتم ضعفاء عجزةً عن ترك جماع النساء، قليلى الصبر عنه، فأذن لكم فى نكاح فتياتكم الم......

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