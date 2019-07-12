ملهم الملائكة - يوميات عراقي - أول ليلة وأول قربان

2019/07/12 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ملهم_الملائكة بما يشبه المعجزة وصلت أرتال الفرقة الثامنة مشاة جبلي إلى مدينة بعقوبة، وكنا نجتاز مدينة البرتقال حين صدمني مشهد لم أنسه رغم مرور 39 سنة، فقد احتشدت مجموعة نسوة وفتيات على الطريق ملوحات بأكاليل الزهور وهن يرشقن الجنود بالحلوى، سوى فتاة جميلة جداً، ما برحت تبكي وتذرف الدمع بحسرة وهي ترى الجموع زاحفة.عيناها الدامعتان الخضراوان كانتا نبوءة!في 20 أيلول/ سبتمبر 1980، وصلنا ليلاً الى وادي دراوشك......

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