تجنب الموت المفاجئ في الليل

2019/07/12 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة لأولئك الذين يستيقظون في الليل لتفقد المنزل أو التبول : يجب على كل شخص ملاحظة ثلاث دقائق ونصف.

- يحدث هذا غالبًا: الشخص الذي يبدو

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