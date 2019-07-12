تحاد الكرة يطالب باجتماع طارئ للجنة الانضباط والسبب..

2019/07/12 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم، لجنة الانضباط في الاتحاد، بعقد اجتماع طارئ بعد الاساءة والاعتداءات التي تعرض لها الحكام في مباريات الدور التأهيلي

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