“فولكس فاغن” تطرح آخر سيارة “بيتل”

2019/07/12 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أنتجت شركة “فولكس فاغن”، آخر سيارة “بيتل” أمس الأربعاء، لتنهي رحلة هذا الطراز الذي امتد منذ الحقبة النازية، وتمكن من البقاء خلال ثقافة الهيبي المضادة، لكنه فشل في تجاوز تحول أذواق الزبائن إلى سيارات الدفع الرباعي.فعلى وقع موسيقى من التراث الشعبي المكسيكي، جرى الاحتفال بإنتاج الوحدات النهائية من السيارة في مصنع “فولكس فاغن” […]

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