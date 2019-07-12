الجبهة العربية تدعو للتظاهر رفضا لتنصيب محافظ كردي على كركوك

2019/07/12 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم الجبهة العربية الموحدة الشيخ وصفي العاصي ،عرب كركوك للتظاهر ، رفضا لفرض محافظ كردي على لكركوك .وقال في بيان :” ان الجبهة العربية تدعو اهالي كركوك للتظاهر السلمي اليوم عصرا امام مبنى المحافظه لرفض فرض محافظ كردي على اهالي كركوك “.

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