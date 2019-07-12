2019/07/12 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الجمعة، بأن حريقاً اندلع قرب أحد المحال التجارية وسط بغداد.وقال المصدر في حديث له , إن حريقاً كبيراً اندلع في مولدة كهرباء قرب أحد المحال التجارية في شارع الكرادة وسط بغداد.وأضاف المصدر ، أن الدفاع المدني توجه الى مكان الحريق من اجل اخماده.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إندلاع حريق كبير قرب أحد المحال التجارية وسط بغداد النعيم نيوز.

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