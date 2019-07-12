الحلبوسي يبحث مع الياسري ملف إعادة الملاكات في وزارة الداخلية بالمحافظات المحررة

2019/07/12 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وزير الداخلية ياسين الياسري المشكلات والمعوقات التي تواجهها محافظة صلاح الدين، فضلا عن استعراض وضع النازحين وضرورة حسم ملفاتهم.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى ضرورة حسم ملف إعادة الملاكات في مؤسسات وزارة الداخلية بالمحافظات المحررة على ما كانت عليه قبل عام ألفين وأربعة عشر، استنادًا إلى ما ورد في الموازنة العامة لهذا العام، فضلا عن المفسوخة عقودهم.

و قال وزير الداخلية إن وزارته باشرت بحسم ملفات إعادة ملاكات الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، وتعهَّد بالعمل على تمتين الوضع الأمني، وتوسيع خدمات الوزارة في كلِّ أقضية المحافظة ونواحيها.

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