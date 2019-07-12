2019/07/12 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الأمني اليوم الجمعة عن اطلاق عمليات تفتيش في مناطق مختلفة من الانبار وديالى.وذكر بيان للخلية تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “قوة من قيادة عمليات الأنبار شرعت بواجب تفتيش ضمن مناطق الرطبة الحي العسكري والسويب الضباط الثانية”.واضاف البيان أن “القطعات ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى شرعت بواجب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات تفتيش واسعة في الأنبار وديالى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات تفتيش واسعة في الأنبار وديالى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات تفتيش واسعة في الأنبار وديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).