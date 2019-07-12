2019/07/12 | 15:07

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اول تأثير على الاقتصاد التركي بعد استلام منظومة S400 الروسية

الجمعة

12

تموز

2019 :

03:03 pm

16

الليرة التركية تشهد الان انخفاض امام الدولار بعد استلام انقرة

الأجزاء الاولى من منظومة S400 الروسية .

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