2019/07/12 | 15:07

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اللمسات الاخيرة ..



محامي غريزمان يصل مقر رابطة الليغا

وصل منذ قليل، محامي الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، إلى

مقر رابطة الليجا، من أجل دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع

ناديه.ورصدت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فيديو وصول محامي جريزمان لمقر

الرابطة، ومعه حقيبة الأموال، لدفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي

في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد.ومن المقرر أن يتم إعلان جريزمان لاعبًا حرًا خلال ساعات قليلة،

وبعدها مباشرة سيُعلن برشلونة تعاقده الرسمي مع النجم الفرنسي.وأفادت عدة تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا، بأن برشلونة سيُقدم جريزمان

لوسائل الإعلام والجماهير، الأحد المقبل، وسينتظم في التدريبات يوم

الإثنين.وكان جريزمان قد أعلن رحيله عن صفوف الروخي بلانكوس بنهاية الموسم

الماضي، ورفض الانتظام في تدريبات فريق العاصمة الإسبانية مؤخرًا من

أجل إتمام رحيله للبارسا.

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