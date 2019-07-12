2019/07/12 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت عن دار الدراويش للنشر والترجمة - بلغاريا رواية (الكواز ورحلة التيه) للروائي العراقي " عبدالرضا صالح محمد "، وتقع الرواية في 220 صفحة من القطع المتوسط.وذكر الروائي " عبدالرضا صالح محمد " بان روايته تتحدث عن زمن احتلال العراق من قبل البريطانيين، وان بطل الرواية قام (عبود) بمقارعة الاحتلال بوسائله البسيطة، وبعد محاولات عدة تم القبض عليه وجلده في وسط المدينة، ونفي إلى سجن مومباي في الهند.

وأضاف " محمد " بان الرواية وصفت الرحلة الى الهند وما صادفها من مخاطر، والمشاكل التي جابهته أثناء مكوثه في السجن.

يذكر أن للكاتب عدد من الروايات وهي (أضغاث مدينة، بعد رحيل الصمت، ثلاثية اللوحة الفارغة، ومخطوط خازن المقبرة) كما صدر له عدد من المجموعات القصصية وهي (كرة الصوف، سقوط الأجنحة، خرير الوهم، وكذلك مخطوط رواية خازن المقبرة) فضلا عن كتابين فنيين وهما (الفخار والخزف، عناصر الفن الإسلامي.)

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