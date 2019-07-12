2019/07/12 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت دوريات شرطة النجدة ضمن تشكيلات قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت من القاء القبض على رجل وإمرأة اثناء مطاردتهم في العجلة التي كانوا يستقلوها وضبط بحوزتهما عملة اجنبية ليست لها اي قيمة مالية لغرض النصب والاحتيال على المواطنينوبحسب بيان للشرطة حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته ان المتهمان تم احالتهما الى الجهات المختصة ذات العلاقة بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:القبض على رجل وإمرأة يحملان عملة أجنبية ليست لها قيمة مالية للنصب على المواطنين) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء:القبض على رجل وإمرأة يحملان عملة أجنبية ليست لها قيمة مالية للنصب على المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).