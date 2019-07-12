اميركا تخطط لانقلاب عسكري بالعراق

2019/07/12 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الخبير الامني صباح العكيلي، الجمعة، من مخطط اميركي لاحداث انقلاب في العراق عبر التآمر مع بعض القادة الامنيين على غرار ماقام به قائد عمليات الانبا...

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