2019/07/12 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهلال الأحمر التونسي: ارتفاع عدد ضحايا كارثة سفينة المهاجرين قبالة سواحل البلاد إلى 72 قتيلا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/12 | 16:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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