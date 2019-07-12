الشمري يؤكد ضرورة تعزيز القوات الأمنية المسؤولة عن حماية الحدود العراقية السورية – فيديو

2019/07/12 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري دعم اللجنة الى القوات الأمنية في عمليات التحرير وممارسة دورها التشريعي والرقابي، مشددا على ضرورة تشكيل لواء الجزيرة لمسك الأرض وتعزيز القوات الأمنية المسؤولة عن حماية الحدود العراقية السورية لمنع إرهابيي داعش من الهروب عبرها.

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