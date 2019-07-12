2019/07/12 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اتهم رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي جهة لم يسمها بالاعتداء على منزله واقتحامه في بغداد.وقال الموسوي في مؤتمر تابعته “يس عراق”، إن جهة تدعي العمل السياسي تتقوى على الاخرين بأساليب ” العصابات”، متسائلا اذا تعرضنا نحن لمثل هذه الاعتداءات فكيف هو حال المواطن الفقير الذي يتعرض للإعتداء يوميا من قبل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفيديو” الموسوي: جهة تدعي العمل السياسي تتقوى بأساليب “العصابات” على الاخرين اغتصبت منزلي!!!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفيديو” الموسوي: جهة تدعي العمل السياسي تتقوى بأساليب “العصابات” على الاخرين اغتصبت منزلي!!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).