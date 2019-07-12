2019/07/12 | 16:06

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عاجل ..لندن: سنرسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج لكن ليس ضمن التحالف البحري المقترح من واشنطن

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